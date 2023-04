E’ improvvisamente deceduto Giovanni Scollo: è stato dirigente scolastico e consigliere comunale a Piazza Armerina

Apprendiamo in queste ore della triste notizia della morte di un nostro concittadino Giovanni Scollo che ha ricoperto importanti incarichi pubblici nella nostra città. Per anni è stato il dirigente dell’Istituto commerciale e per geometri Leonardo Da Vinci. Il preside Giovanni Scollo ha anche ricoperto importanti cariche politiche ed è stato eletto nel consiglio comunale per diversi anni. La redazione di Start pone le più sentite condoglianze alla famiglia.