Piazza Armerina – Lavori di manutenzione per la strada SP89B finanziati grazie all’imprenditore locale.L’On. Luisa Lantieri annuncia l’inizio dei lavori

È stata finalmente finanziata e avviato la gara di appalto per la manutenzione della strada SP89B, grazie all’intervento di Carmelo La Versa, titolare di un’importante attività commerciale servita dalla stessa strada. Ad annunciarlo, con il decreto di finanziamento in mano, è stata l’On. Luisa Lantieri, che ha voluto esprimere la sua gratitudine all’imprenditore per il suo contributo al progetto.

L’On. Lantieri ha dichiarato: “Il finanziamento già appaltato dall’ex provincia è un altro successo per il nostro territorio”. Grazie a questo intervento, la strada SP89B riceverà le necessarie opere di manutenzione, migliorando la sicurezza e la qualità del tracciato per gli automobilisti e la comunità locale.

L’impegno dell’imprenditore dimostra l’importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato nella realizzazione di progetti utili per la collettività. Il suo contributo ha reso possibile l’avvio dei lavori, che andranno a migliorare le condizioni della strada e a favorire la crescita economica del territorio.

La manutenzione della strada SP89B era da tempo una priorità, per i problemi legati alla sicurezza e alla viabilità. Ora, grazie all’impegno dell’imprenditore e all’azione dell’On. Lantieri, i lavori potranno finalmente partire. Questo esempio di collaborazione tra pubblico e privato potrebbe ispirare altre iniziative simili in futuro, aprendo nuove opportunità per la realizzazione di progetti di interesse pubblico finanziati da imprenditori e aziende locali.