Enna – Efficientamento energetico di immobili comunali in arrivo finanziamento di € 508.509,00

Sono stati finanziati, per un importo complessivo pari a € 508.509,00 gli interventi di efficientamento energetico di immobili comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi, a seguito di apposito bando emesso dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI – REACT EU, a cui il Comune di Enna ha recentemente partecipato.

Gli importi finanziati sono così suddivisi: € 158.478,00 per l’edificio di via Roma n.508, € 119.461,00 per l’edificio sito in via della Resistenza n. 1, ed € 230.670,00 per l’edificio sito in piazza Coppola n. 3.

“La nostra richiesta è stata integralmente accolta – spiega l’Assessore ai LL.PP. Francesco Alloro – e quindi potremo procedere all’acquisto di impianti fotovoltaici e servizi connessi, chiusure trasparenti con infissi per l’edificio di via Roma n. 508, che ospita gli uffici finanziari, di chiusure trasparenti con infissi, caldaia a condensazione e servizi connessi presso l’edificio di via della Resistenza n. 1, che ospita gli uffici dei servizi sociali e della Polizia Locale, di chiusure trasparenti con infissi, caldaia a condensazione e servizi connessi presso l’edificio di piazza Coppola n. 3”.

“Ringrazio in maniera particolare – conclude Alloro –l’ufficio tecnico del Comune e, in particolare, l’Ing. Loredana Schillaci e il Dott. Vincenzo Bonanno, che hanno lavorato a questo bando in grande sinergia con l’amministrazione”.

“Con questa ulteriore risultato positivo – aggiunge il Sindaco Maurizio Dipietro – contribuiamo in maniera concreta a rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli immobili comunali, con un importante risparmio per la collettività e per l’ambiente senza, peraltro, gravare sul bilancio comunale”.

I lavori si concluderanno entro il prossimo mese di agosto 2023.