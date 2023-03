Le “Giornate FAI di Primavera”: a Piazza Armerina sarà possibile visitare il priorato di Sant’Andrea

Le “Giornate FAI di Primavera” sono un evento annuale organizzato dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) che si tiene solitamente nel mese di marzo. Durante questo evento, molti siti di interesse culturale, storico e artistico in tutta Italia, che di solito non sono aperti al pubblico o che richiedono un biglietto d’ingresso, aprono le loro porte gratuitamente per tutti i visitatori. L’obiettivo dell’evento è di promuovere la conservazione del patrimonio culturale italiano e di far conoscere e apprezzare i tesori artistici e storici del paese. Le Giornate FAI di Primavera offrono anche l’opportunità di visitare luoghi che altrimenti sarebbero difficili da visitare o che sono meno conosciuti dal pubblico, e di scoprire le loro storie e le loro curiosità. Inoltre, le entrate raccolte dalle Giornate FAI di Primavera vengono utilizzate per finanziare i progetti di conservazione e restauro del patrimonio culturale italiano promossi dal FAI.

A Piazza Armerina quest’anno la delegazione di Enna e il gruppo di Piazza Armerina, con la collaborazione della Diocesi di Piazza Armerina e dell’I.I.S Majorana Cascino, apriranno ai visitatori il Priorato di Sant’Andrea dal 25 al 26 marzo dove le visite guidate consentiranno di scoprire la storia e le curiosità di questo importante monumento piazzese.