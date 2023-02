Maurizio Costanzo: la scomparsa di un grande del giornalismo e della televisione italiana

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto il mondo della televisione e del giornalismo italiano. Costanzo, che aveva 84 anni ed è stato un pezzo importante della storia dei media in Italia e il suo contributo al mondo dell’intrattenimento televisivo e della comunicazione è stato enorme.

Nato da una famiglia originaria di Ortona, in Abruzzo, Costanzo iniziò la sua carriera come giornalista subito dopo il diploma in ragioneria. La sua passione per la televisione e la radio lo portò a diventare autore televisivo e radiofonico nel 1956, dando il via a una lunga e straordinaria carriera che lo portò a lavorare per le più importanti emittenti televisive italiane.

Costanzo è stato autore e conduttore di molti programmi di successo, tra cui il celebre “Maurizio Costanzo Show” trasmesso sui canali Mediaset, che gli permise di diventare un volto noto e apprezzato dal pubblico italiano.

La sua carriera è stata costellata di grandi successi, ma anche di momenti bui, come l’attentato mafioso di via Ruggero Fauro del 1981 dal quale scampo’ per un soffico. Maurizio Costanzo è stato un esempio di coraggio e di determinazione, che gli permise di riprendersi dall’attentato e di continuare la sua carriera con la stessa passione e dedizione di sempre.

La morte di Maurizio Costanzo lascia un vuoto enorme nel mondo della televisione e del giornalismo italiano. Il suo contributo alla cultura popolare italiana è stato enorme, e la sua presenza nel cuore degli italiani è stata costante per molti decenni. Ci mancherà la sua saggezza, il suo humor e la sua passione per la televisione e la radio. Addio, Maurizio, e grazie per tutto.

B.L.