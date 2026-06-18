Isole pedonali a Piazza Armerina, l’assessore Arancio replica al consigliere Grancagnolo

L’assessore alla viabilità del Comune di Piazza Armerina, Concetto Arancio, interviene con fermezza per smentire le recenti dichiarazioni del consigliere comunale Grancagnolo riguardanti la presunta assenza di programmazione per le isole pedonali estive. Attraverso un comunicato stampa ufficiale, l’esponente della giunta chiarisce la posizione dell’amministrazione e respinge al mittente le accuse di immobilismo. Il piano per la chiusura al traffico delle vie cittadine esiste già ed è in attesa dei passaggi formali necessari per garantire la totale sicurezza di residenti, commercianti e turisti.

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Un piano definito tra sicurezza e necessità commerciali

Arancio non usa mezzi termini per definire prive di fondamento le affermazioni dell’esponente di opposizione. Nel documento diffuso alla stampa, l’assessore precisa i dettagli del lavoro svolto in queste settimane dagli uffici competenti per preparare la città alla stagione estiva. «Il piano è già stato definito nei periodi e nelle modalità», dichiara apertamente Arancio, sottolineando come l’amministrazione abbia lavorato per trovare un equilibrio complesso e funzionale. Le scelte operative tengono conto delle esigenze dei commercianti, tutelano il diritto al riposo dei cittadini residenti e mettono al primo posto gli aspetti legati alla sicurezza urbana. Le ordinanze entreranno in vigore solo dopo il completamento del piano di sicurezza, un passaggio tecnico considerato imprescindibile per evitare disagi alla collettività.

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La polemica politica e il richiamo alla responsabilità

Il botta e risposta assume anche contorni prettamente politici e tocca i metodi della comunicazione istituzionale. L’assessore rivendica la forte volontà personale nella creazione delle aree pedonali e critica aspramente il metodo scelto dal consigliere per sollevare il caso mediatico. «A differenza di chi ricerca visibilità politica attraverso comunicati e post sui social, questa Amministrazione lavora con senso di responsabilità e nel rispetto delle procedure amministrative», si legge nel testo diramato ai giornalisti. Arancio ricorda inoltre come non sia la prima volta che Grancagnolo diffonde notizie a suo dire inesatte, citando un precedente scontro avvenuto recentemente sul delicato tema del diserbo cittadino.

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L’invito a un confronto basato sui contenuti

Nella parte conclusiva del suo intervento, l’assessore lancia un appello diretto per riportare il dibattito pubblico su binari più consoni al ruolo istituzionale. Arancio invita il consigliere a verificare in modo accurato gli atti con gli uffici competenti prima di lanciare accuse pubbliche, ribadendo un concetto chiave della sua visione politica, ovvero che amministrare significa assumersi responsabilità e non rincorrere annunci a effetto. «Il ruolo dell’opposizione è fondamentale in democrazia, ma richiede serietà, equilibrio e rispetto della verità dei fatti», conclude l’esponente della giunta, auspicando per Piazza Armerina un confronto politico ancorato ai contenuti reali e definitivamente lontano dalla mera ricerca dello scontro personale o della visibilità effimera.