Barock Festival: servizio navetta gratuito per i concerti. Attivo dal 30 maggio al 2 giugno ogni sera dalle 19 alle 21

L’organizzazione del Barock Festival mette a disposizione un servizio navetta gratuito per i concerti in piazza Cattedrale; l’iniziativa sarà attiva da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, dalle ore 19.00 alle 21.00. Un’opportunità pensata per chi desidera vivere la magia della musica in totale relax – senza preoccuparsi del parcheggio o del traffico –.

Fermate e orari

La navetta effettuerà corse ogni 15–20 minuti, con partenza da piazza Pio La Torre, sosta in piazza Garibaldi e arrivo in piazza Cattedrale; il percorso è lineare e accessibile, ideale anche per famiglie e gruppi di amici in cerca di un’esperienza serale in sicurezza. Al termine dei concerti, il servizio tornerà nelle stesse piazze seguendo l’ordine inverso, garantendo un rientro puntuale e senza pensieri.

Come accedere al servizio

Per salire a bordo non serve prenotazione né biglietto; basta presentarsi alle fermate indicate e attendere l’autobus. Il servizio è aperto a tutti—residenti e visitatori—e non prevede alcun costo aggiuntivo. Personale comunale e volontari saranno a disposizione per fornire indicazioni e assicurare un’esperienza fluida.

Vivere il festival

Grazie al navetta, potrete concentrarvi unicamente sui concerti e scoprire l’offerta artistica del Barock Festival: ogni sera si alterneranno talenti internazionali e giovani promesse; voi dovrete solo scegliere il vostro appuntamento preferito e lasciarvi trasportare dalle note.

