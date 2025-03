Piazza Armerina – Multe ai commercianti: scontro in consiglio tra Arena e Arancio

Un acceso confronto ha animato il consiglio comunale, dove il tema delle multe ai commercianti per il carico e scarico delle merci ha diviso l’aula. Il consigliere di opposizione Arena ha sollevato la questione, denunciando l’eccessiva rigidità nell’applicazione delle sanzioni e proponendo di individuare spazi dedicati per agevolare le attività commerciali. «Non possiamo ignorare le difficoltà dei commercianti – ha dichiarato Arena – bisogna trovare una soluzione che non penalizzi chi lavora ogni giorno per mantenere vivo il tessuto economico della città».

la replica dell’assessore arancio

A difendere l’operato della polizia municipale è stato l’assessore alla viabilità, Concetto Arancio, che ha respinto le critiche definendole ingiuste. «Il codice della strada va rispettato – ha sottolineato Arancio – e le multe sono state comminate nel pieno rispetto delle norme. Non si può pretendere di chiudere un occhio quando si tratta di sicurezza e viabilità». Secondo l’assessore, inoltre, la proposta di creare nuovi stalli di carico e scarico non sarebbe attuabile in alcune aree particolarmente congestionate. «La soluzione non è creare nuove deroghe, ma rispettare le regole esistenti», ha concluso.