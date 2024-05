Oggi si inaugura il BaRock Festival 2024: non solo musica e temi sociali ma anche marketing turistico

Oggi prende il via il BaRock Festival 2024, un evento che promette di essere memorabile non solo per la qualità della musica, ma anche per il forte messaggio sociale che intende trasmettere. Quest’anno, il festival è dedicato alle donne e alla lotta contro la violenza di genere, un tema di grande rilevanza e urgenza.

Vale la pena di fare una riflessione sull’essenza del festival, il cui obiettivo è in primo luogo di accendere i riflettori su Piazza Armerina e, come in qualunque campagna di marketing, valorizzare il brand; in secondo luogo, contribuire a destagionalizzare il turismo creando dei flussi di affluenza che in passato erano impensabili nel mese di maggio.

L’impatto del festival sul turismo locale è evidente. Nei B&B e negli alberghi non ci sono camere libere, segno di un’affluenza che porta ricchezza e occupazione alla città. I numeri del turismo di questi ultimi anni sono così incoraggianti che un imprenditore ha deciso di riaprire la struttura alberghiera che una volta ospitava l’Hotel Selene, simbolo di un investimento che guarda al futuro con ottimismo.

Gli investimenti in iniziative promozionali come il BaRock Festival non devono essere considerati spese, ma investimenti per il futuro. L’assessore Ettore Messina, ideatore del festival, ha più volte sottolineato l’importanza di continuare a sviluppare Piazza Armerina come una destinazione turistica attiva 365 giorni l’anno. Il turismo per Piazza Armerina ha lo stesso valore potenziale che la raffineria petrolifera dell’Eni ha avuto per Gela. Se si continuerà su questa strada, con questa mentalità, con questa intensità, potremo iniziare a offrire ai nostri ragazzi una prospettiva diversa per il loro futuro. E non è un caso se molte delle attività che sono nate in questi ultimi anni intorno al business turistico sono gestite da giovani.

A riprova che eventi come il BaRock sono indispensabili per Piazza Armerina, basta leggere il messaggio di Dolcenera, la cantante che si esibirà stasera in piazza Cattedrale, postato su X (ex Twitter), per rendersi conto di come la promozione si sposa con l’evento e con la notorietà degli artisti.

A quante persone apparirà questo messaggio lo si può ricavare dal numero di follower di Dolcenera su X , ovvero, 243.673. Ma Dolcenera ha postato questo messaggio anche sulle sue pagine Facebook e Instagram: per un totale che sfiora 1 milione di utenti. Gli artisti sono dunque innanzitutto cassa di risonanza per Piazza Armerina e il Barock ha un valore determinato dal giro d’affari che saprà creare e da quello che proietterà sulle altre manifestazioni che si susseguiranno in questa lunga estate piazzese, ad iniziare dal Palio dei Normanni.