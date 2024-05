Piazza Armerina – Ordinanza sindacale: disciplina degli orari di emissione sonora durante il Barock Festival 2024

Il Comune di Piazza Armerina ha emesso un’ordinanza sindacale per regolamentare gli orari di utilizzo delle fonti di emissione sonora durante il Barock Festival 2024. La manifestazione, che si terrà nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024, prevede una serie di eventi e spettacoli che attrarranno numerosi visitatori.

Normativa di riferimento

L’ordinanza fa riferimento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, che disciplina l’inquinamento acustico, e al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999, che stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. Tuttavia, per gli spettacoli all’aperto temporanei, le disposizioni del regolamento non si applicano, pertanto non è necessario determinare e verificare i limiti dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici.

Nuove disposizioni orarie

L’ordinanza stabilisce che per le giornate del 31 maggio e 1 e 2 giugno 2024, gli orari di utilizzo delle fonti di emissione sonora nei pubblici servizi vengano posticipati dalle ore 24:00 alle ore 01:00 del giorno successivo. La soglia di immissione del rumore sarà di 55 Leq in dB(A) fino alle ore 22:00 e di 45 Leq in dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 01:00.

Questa ordinanza mira a bilanciare le esigenze degli organizzatori del Barock Festival 2024 con il diritto al riposo dei residenti, garantendo un ambiente sonoro controllato e regolamentato durante l’evento.