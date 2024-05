Piazza Armerina – I protagonisti del BaRock Festival: I Gemelli Diversi

Concludiamo la rassegna dedicata ai protagonisti del Barock Festival con i Gemelli diversi. Naturalmente seguiremo l’intera manifestazione a partire da domani 31 maggio con servizi fotografici, video, interviste e articoli. Seguiteci.

BAROCK FESTIBAL – CLICCA QUI PER VISITARE LA PAGINA DEDICATA ALL’EVENTO

I Gemelli DiVersi, gruppo simbolo del pop rap italiano, si esibiranno il 2 giugno al Barock Festival di Piazza Armerina. La band, nata nel 1998 a Milano e composta da Thema e Strano, ha saputo mescolare il rap con melodie italiane, conquistando il pubblico con successi come “Un attimo ancora” e “Mary”.

la carriera dei gemelli diversi

I Gemelli DiVersi, nati dall’unione dei gruppi La Cricca e Rima nel Cuore, hanno debuttato con una versione hip hop di “Dammi solo un minuto” dei Pooh. Il loro primo album omonimo del 1998 ha venduto oltre 130.000 copie, ottenendo il disco di platino. Negli anni 2000, la band ha continuato a riscuotere successi con album come “Fuego” e “Reality Show”, partecipando a eventi importanti come il Live8.

Il 9 febbraio 2024 hanno partecipato alla quarta serata del Festival di Sanremo in occasione della serata cover assieme a Mr. Rain con la canzone Mary .Il tema del brano è il delicato argomento della violenza domestica e degli abusi sessuali, praticati da un padre nei confronti della propria figlia (la “Mary” del titolo), che trova come unica soluzione la fuga. Per diverse settimane ai vertici delle classifiche italiane, Mary diventa uno dei brani più significativi del gruppo.

Discografia:

4.0 (1999)

Come Siamo (2001)

Dritte (2003)

Soundtracks (2005)

V.I.P. (2007)

Beatbox (2008)

Back to the Future (2010)

2013 (2013)

Viaggio (2018)

Singoli di Successo:

Bomba

Un Attimo Ancora

Non Dire Bugie

Occhi Rossi

Apri La Porta

Mary

La Danza Dei 4 Elementi

F.F.F.

Come Rinascere

Ancora Un Po’

Premi:

2 MTV Europe Music Awards

6 Italian Music Awards

1 Wind Music Award

2 Telegatto

