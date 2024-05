“Game Over”, rete dei musei ed educazione alla salute, domenica 19 maggio nuovo incontro ad Alcamo

“GAME OVER”, RETE DEI MUSEI ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE, DOMENICA 19 MAGGIO NUOVO INCONTRO AD ALCAMO

Domenica 19 maggio presso il Museo dell’Arte Contemporanea di Alcamo (TP) sito in piazza Ciullo, si svolgerà il terzo appuntamento con “Game Over”, progetto promosso dall’Associazione dei comuni siciliani nell’ambito della Rete dei Musei comunali della Sicilia.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività della Rete dei Musei Comunali, che comprende 80 Comuni e 170 musei, è stata finanziata anche con un contributo dell’Assessorato regionale della Salute, promuove la cultura dell’alimentazione sana, utilizzando stili e modalità innovative in grado di coinvolgere i giovani e i cittadini di tutte le età.

Il commento del presidente Amenta e del Segretario Generale Alvano

“La Rete dei musei comunali della Sicilia – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – vuole presentare il museo come un luogo aperto di informazione e di promozione culturale all’interno del comune, una porta di accesso non solo alle informazioni di carattere culturale ma anche a quelle legate alla tradizione enogastronomica. Il museo, quindi, come una vera e propria “vetrina” delle eccellenze del territorio”.

Il commento del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi

“Abbiamo aderito alla Rete dei Musei Comunali della Sicilia perché vogliamo che il MACA, il nostro museo di arte contemporanea sia non solo uno spazio di riflessione sull’arte contemporanea, ma anche un luogo aperto dove sperimentare la cultura dell’enogastronomia. Il vino e l’olio sono i prodotti della tradizione cui si sono dedicati i nostri padri ed oggi rappresentano uno dei settori trainanti della nostra economia, poterne parlare al MACA insieme agli studenti è una grande opportunità per aprire sempre più le porte del Museo all’attualità”

L’obiettivo

Con questa iniziativa il Comune di Santo Stefano di Camastra e l’ANCI Sicilia vogliono indicare ai cittadini nuovi stili di vita ispirati anche alla Dieta Mediterranea per un approccio innovativo, inclusivo e sostenibile dove la promozione della cultura e della biodiversità rivestono un ruolo fondamentale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram dedicate all’evento

https://www.facebook.com/ share/YTZsYwB2kAyZhoqo/

https://www.instagram.com/ retedeimusei_sicilia?igsh= MzRlODBiNWFlZA==

https://www.facebook.com/ share/sMd314RQLuGUBceW/

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link: https://docs.google.com/ forms/d/ 1qsK4RtgHkqRL6CEQe2FUDfafPsT1F BerSg6sJgBwExU/viewform?edit_ requested=true

Enza Bruno, addetto stampa ANCI Sicilia – 3392010403

LA LOCANDINA

https://www.anci.sicilia.it/ wp-content/uploads/LOCAND1-4. pdf