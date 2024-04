Confermato il Mercato Settimanale del 25 Aprile

In occasione della celebrazione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, la cittadinanza è informata che il mercato settimanale si terrà regolarmente. L’annuncio è stato fatto dall’Assessore al Commercio, Concetto Arancio, che ha confermato lo svolgimento delle attività commerciali abituali in questa giornata di festa nazionale.

La conferma del mercato durante una festività importante come il 25 aprile è una notizia positiva per i commercianti, che potranno beneficiare di un’opportunità di vendita aggiuntiva nonostante il giorno festivo. Per i consumatori, la continuità del mercato significa poter contare su una fonte affidabile di prodotti e servizi anche durante le festività, evitando così eventuali disagi.