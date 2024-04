Piazza Armerina città viva e attiva. Gli eventi che ci accompagneranno fino settembre.

Gli eventi e gli spettacoli di livello rappresentano un pilastro fondamentale per il rilancio e la promozione delle città turistiche, svolgendo un ruolo cruciale nell’attrarre visitatori e nel dinamizzare l’economia locale. La realizzazione di eventi di qualità non solo migliora l’immagine Piazza Armerina ma contribuisce significativamente all’incremento dei flussi turistici. Organizzare eventi di grande richiamo è una strategia efficace per mettere in luce le peculiarità di una città e offrire ai visitatori un motivo in più per sceglierla come meta delle loro vacanze. Festival culturali, concerti, mostre d’arte e competizioni sportive sono solo alcuni esempi di come gli eventi possano arricchire l’offerta turistica, creando un’attrattiva che va oltre i tradizionali punti di interesse come monumenti e musei.

Questo concetto è stato pienamente sposato sia dal sindaco Nino Cammarata e che dall’assessore al turismo Ettore Messina. Con grande onestà devo dire che in questi anni ho visto realizzarsi a Piazza Armerina tante delle mie idee, riportate in molti editoriali ed articoli su queste pagine sin dal 2007. Idee, proposte, suggerimenti che erano alcuni anni fa accolte con ironia e superficialità. Parlo dei periodi in cui gli assessori si pavoneggiavano per aver portato in piazza Falcone Borsellino cantanti neomelodici, spacciandoli per eventi internazionali, imitatori delle mossette di Michael Jackson o pensavano di organizzare la sagra della ricotta. Non era tanto la limitatezza e lo squallore delle proposte quanto la mancanza di un progetto di crescita turistica della città in cui inserire gli eventi, che mi lasciava assai perplesso.

Oggi, per fortuna, stiamo vivendo un momento di grande crescita sia culturale che turistica. Ne sono dimostrazione gli eventi che si svolgeranno da qui a settembre.

Nicola Lo Iacono per StartNews

maggio in festa