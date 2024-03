Una svolta per il mercato automobilistico globale: previsto calo dei prezzi delle batterie per auto elettriche

Secondo recenti analisi di Goldman Sachs(*) , i prezzi delle batterie per veicoli elettrici (EV) sono previsti in forte calo nei prossimi due anni, una tendenza che promette di abbassare significativamente i costi degli EV e di incentivare ulteriormente le vendite. Questo calo di prezzo è atteso come conseguenza di una combinazione di fattori, tra cui la riduzione dei costi dei materiali per le batterie e continui progressi nell’innovazione tecnologica.

La dinamica di mercato

Il mercato degli EV, e in particolare quello delle loro batterie, si trova al centro di una tendenza che alterna accelerazioni a rallentamenti, influenzata dalla domanda dei consumatori e dalla capacità produttiva. Con l’aumento della domanda, spesso si verifica una carenza di offerta che porta a un incremento dei prezzi; viceversa, un aumento della capacità produttiva può portare a un abbassamento dei prezzi, come previsto per il 2024 e il 2025.

Le prospettive per il futuro

La riduzione dei costi delle batterie si rifletterà inevitabilmente sui prezzi di vendita degli EV, contribuendo a rendere i veicoli elettrici economicamente più accessibili e competitivi rispetto ai veicoli a combustione interna. Goldman Sachs stima una diminuzione dei prezzi delle batterie quasi del 40% tra il 2023 e il 2025, prevedendo che gli EV raggiungeranno livelli di parità di costo senza precedenti in alcuni mercati già nel prossimo anno.

Innovazione e politiche di sostegno

La diminuzione dei prezzi è attribuita non solo alla riduzione dei costi dei materiali ma anche a continue innovazioni nel settore delle batterie, come l’utilizzo di siliconi che potrebbero ridurre i tempi di ricarica e aumentare la densità energetica. Inoltre, riforme politiche come l’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti e le politiche pro-EV in Europa offrono ulteriori stimoli al settore, sostenendo la domanda e incentivando la transizione verso la mobilità elettrica.

Questi sviluppi non solo promettono di rendere i veicoli elettrici più accessibili per un pubblico più ampio ma sottolineano anche l’importanza dell’innovazione continua e del sostegno politico nel guidare la transizione verso un futuro automobilistico più sostenibile.

(*) Goldman Sachs Group, Inc. è una società leader a livello mondiale nell’investment banking, nella gestione di titoli e investimenti che fornisce un’ampia gamma di servizi finanziari.

Ada Barbieri per StartNews