Piazza Armerina – Nuova stazione meteorologica attivata da Armerina Emergenza

L’Organizzazione di Volontariato “Armerina Emergenza Protezione Civile ANPAS” ha inaugurato la propria stazione meteorologica, ampliando così la rete di monitoraggio ambientale nella regione. Un sentito ringraziamento è stato espresso a David Cartarrasa e Salvatore Cremona per il loro impegno nel montaggio e nella messa in funzione dell’infrastruttura. La stazione meteo è già operativa e i dati raccolti possono essere consultati dalla comunità attraverso il sito di Weather Underground. Questo strumento rappresenta un passo importante verso un migliore approccio alle emergenze ambientali e un servizio essenziale per la sicurezza della comunità