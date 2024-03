Nicosia precetto pasquale interforze

Si è celebrato presso la Cattedrale di Nicosia il precetto pasquale interforze. Alla celebrazione eucaristica, presieduta da Monsignor Schillaci, Vescovo di Nicosia, hanno preso parte oltre ai cappellani militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, una folta rappresentanza delle forze di polizia in servizio nell’ambito della Diocesi. I numerosi presenti hanno partecipato con vivo interesse alla Santa Messa, prendendo parte alle varie fasi della funzione che si è conclusa con la lettura della Preghiera della Patria, a sugello dell’unità e del sacrificio dei rappresentanti dello Stato. Oltre al personale in servizio e in quiescenza, erano presenti i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il Sindaco di Nicosia Luigi Bonelli.