La dodicesima edizione della mezza maratona Città di Enna si correrà il 17 marzo

Il 17 marzo Enna si anima con la sua Mezza Maratona, alla sua dodicesima edizione. Quest’anno la gara si svolge all’autodromo di Pergusa, con partenza alle 9:45. Un evento che attira corridori da tutta Italia. Il Comune di Enna, la FIDAL e altri partner locali hanno organizzato la maratona. Chi vuole correre può iscriversi online o contattare gli organizzatori via email o Facebook. La maratona è anche un’occasione per visitare Enna. La Mezza Maratona di Enna è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di corsa e per gli amanti dello sport all’aria aperta. Si tratta di un’occasione unica per mettersi alla prova su un tracciato ricco di storia e fascino, dove la competizione sportiva diventa un momento di festa e condivisione.