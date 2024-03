L’On. Eliana Longi saluta il Questore dott. Corrado Basile

“Ringrazio il Questore di Enna, dott. Corrado Basile, prossimo alla quiescenza. per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, servitore dello Stato e della Patria, ha saputo, nella nostra provincia, gestire delicate operazioni di Polizia, ricercando sempre la leale collaborazione con le Istituzioni e la deputazione parlamentare locale, rappresentante il territorio”: ad affermarlo è l’Onorevole Eliana Longi, che esprime apprezzamento per il lavoro svolto ad Enna dal dott. Basile.

“Nel salutare il Questore dott. Corrado Basile, rinnovo il mio benvenuto al nuovo Questore, dott. Salvatore Fazzino”, ha aggiunto la parlamentare del territorio ennese. “Il mio sostegno andrà sempre, incondizionatamente, agli uomini e alle donne impegnati al servizio dello Stato nelle Forze dell’Ordine”, conclude l’On. Longi.