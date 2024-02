Acquaenna – Come pagare le bollette del 2023

Acquaenna comunica che, conformemente al deliberato dell’ATI, al fine di concedere agli utenti un maggior termine per il pagamento dei consumi del 2023 e consentire loro il regolare pagamento delle bollette correnti, le bollette relative al 2023 saranno rateizzate per le utenze domestiche e commerciali in rate con cadenza quadrimestrale in base ai bimestri non ancora fatturati, come di seguito specificato:

6 Bimestri da fatturare: 6 rate quadrimestrali

5 Bimestri da fatturare: 5 rate quadrimestrali

4 Bimestri da fatturare: 4 rate quadrimestrali

3 Bimestri da fatturare: 3 rate quadrimestrali

2 Bimestri da fatturare: 2 rate quadrimestrali

Gli utenti che già hanno ricevuto le bollette con rateizzazione standard in due rate potranno richiedere una rateizzazione per i bimestri ancora da pagare – con le medesime modalità di cui sopra – mettendosi in contatto con Acquaenna tramite i consueti canali (Sportello, telefono, email).

Resta inteso che Acquaenna si dichiara sin d’ora disponibile a concedere ulteriori dilazioni di pagamento fino ad un massimo di 6 anni.

ACQUAENNA SCPA