Il film “Romeo è Giulietta” al cinema Garibaldi di Piazza Armerina

Dal 23 al 28 Febbraio

ROMEO E’ GIULIETTA

Ore 19,00 – 21,30

Il film “Romeo è Giulietta” è una commedia romantica che ha debuttato al cinema il 14 febbraio 2024. Diretto da Giovanni Veronesi, con una sceneggiatura scritta in collaborazione con Pilar Fogliati, che interpreta anche il ruolo della protagonista, e Nicola Baldoni. Nel cast troviamo anche Sergio Castellitto, Margherita Buy, Maurizio Lombardi e Geppi Cucciari123. La trama si concentra su Vittoria, interpretata da Pilar Fogliati, una talentuosa attrice trentenne che, a causa di un’accusa di plagio, si trova esclusa dal mondo dello spettacolo. Determinata a dimostrare il suo valore, Vittoria si traveste da uomo per ottenere la parte di Romeo in una rappresentazione teatrale di “Romeo e Giulietta” diretta dal regista Federico Landi Porrini, interpretato da Sergio Castellitto1.

Il film è stato lodato per la sua capacità di giocare con equivoci e storie d’amore, offrendo una commedia intelligente e divertente che esplora temi come l’amore, la consapevolezza e il cambiamento12. Le performance dei protagonisti sono state particolarmente apprezzate, con Pilar Fogliati che si dimostra un talento da coltivare3. In generale, “Romeo è Giulietta” è descritto come un film che conquista il pubblico con il suo umorismo e la sua storia coinvolgente, rappresentando una riflessione sulle seconde possibilità e sui sogni nel mondo dello spettacolo123.

Lucia Sansone per StartNews