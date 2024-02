Da Piazza Armerina il 7 marzo iniziano le dirette televisive settimanali della trasmissione “Sicilia in festa”

Dal 7 marzo, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina diventerà lo scenario di una nuova avventura televisiva che promette di intrattenere e divertire gli spettatori siciliani e promuovere il turismo locale. L’annuncio arriva direttamente dall’assessore al Turismo , Ettore Messina, segnando l’inizio di un progetto ambizioso in diretta sul canale digitale terrestre 17 di VideoMediterraneo. “Sicilia in Festa”, il programma presentato da Diego Caltabiano, si propone come un importante strumento di promozione turistica, puntando a valorizzare il turismo a breve raggio attivo tutto l’anno e a contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Da 14 anni, “Sicilia in Festa” accompagna i telespettatori alla scoperta delle feste e delle tradizioni più affascinanti della Sicilia. Questo viaggio emozionante attraverso borghi e città dell’isola offre un’immersione nei riti religiosi, nel folklore, nella musica, nella gastronomia e nell’artigianato locale, svelando il volto più autentico e profondo della Sicilia. La trasmissione non è solo un modo per conoscere la cultura siciliana, ma anche un’occasione unica per scoprire le tradizioni di un’isola ricca di storia.

L’iniziativa, come sottolineato dall’assessore, non mira solo a intrattenere ma anche a stimolare l’interesse verso il patrimonio culturale e turistico dell’isola, attirando visitatori da vicino e da lontano. In un’epoca in cui il turismo si fa sempre più dinamico e alla ricerca di esperienze autentiche, “Sicilia in Festa” rappresenta un ponte tra le meraviglie dell’isola e il grande pubblico.

Con episodi settimanali, trasmessi dal Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, la trasmissione promette di essere un appuntamento fisso per chi desidera esplorare la Sicilia da una prospettiva unica, attraverso le sue feste e le sue tradizioni secolari. Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza e nella varietà tutta siciliana.