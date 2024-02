Sequestrata casa di riposo a Caltanissetta: arresti per maltrattamenti e abusi

Una vasta operazione condotta dalla Procura di Caltanissetta e dalla locale Compagnia dei Carabinieri ha portato al sequestro di una struttura adibita a casa di riposo e all’arresto di quattro persone, accusate di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci. Le indagini, avviate a giugno del 2023, hanno rivelato una gestione illecita dell’assistenza agli ospiti, esponendo gli anziani a condizioni di vita pericolose e degradanti.

La struttura, finita sotto indagine, avrebbe sistematicamente trascurato le necessità di cura e assistenza degli ospiti, lasciandoli abbandonati a sé stessi, soprattutto durante le ore notturne. Questa negligenza avrebbe messo in serio pericolo l’incolumità degli anziani, molti dei quali in condizioni di incapacità e quindi particolarmente vulnerabili.

Oltre alla mancanza di assistenza, le condizioni igienico-sanitarie della casa di riposo sono state giudicate inadeguate, con la struttura che non rispettava gli standard organizzativi richiesti per l’operatività di tali enti. Queste gravi carenze hanno sollevato preoccupazioni non solo per la salute fisica, ma anche per il benessere psicologico degli ospiti, costretti a vivere in un ambiente insicuro e trascurato.