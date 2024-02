Sanremo 2025: Paolo Bonolis sarà il nuovo conduttore?

Dopo il successo di Amadeus, che ha condotto il Festival di Sanremo per cinque anni consecutivi, la domanda che tutti si pongono è: chi sarà il suo successore? Tra i nomi più quotati ci sono Alessandro Cattelan, Fabio Fazio, Carlo Conti e Paolo Bonolis. Quest’ultimo, però, sembra avere un vantaggio sugli altri, secondo una clamorosa indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona.

Il controverso personaggio, infatti, ha scritto sul suo sito Dillinger News che Bonolis è ormai certo di essere il prossimo presentatore della kermesse musicale più amata dagli italiani. “Come al solito, siamo arrivati prima noi: ecco la conferma che Paolo Bonolis sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025”, ha affermato Corona, aggiungendo che i risultati di Sanremo dipendono più dai cantanti che dai conduttori.

Bonolis, che ha già guidato il Festival nel 2005 e nel 2009, sarebbe quindi pronto a tornare sul palco dell’Ariston, magari affiancato da una co-conduttrice di prestigio come Laura Pausini, come ipotizzato dal quotidiano Libero. Il popolare conduttore di Mediaset, noto per il suo stile ironico e provocatorio, dovrà però dimostrare di essere meno antipatico e più umile, secondo Corona, per conquistare il pubblico di Rai Uno.

La notizia, però, non è stata ancora confermata ufficialmente dalla Rai, che dovrà scegliere il volto più adatto a raccogliere l’eredità di Amadeus, che ha salutato il Festival con un record di ascolti e una finale emozionante, che ha visto trionfare la giovane Angelina Mango. Chi sarà il prossimo a salire sul podio di Sanremo? Lo scopriremo nei prossimi mesi.