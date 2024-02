Enna – Confraternita Maria Santissima di Valverde: rinnovato il consiglio di amministrazione

Nei locali del Santuario di Valverde si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Confraternita Maria Santissima di Valverde. Il voto dei Confrati ha portato la riconferma del Rettore Mario Cascio per il triennio 2024-2026. Alla carica di I Assistente è stato eletto William Savoca, II Assistente Liborio Incudine, Segretario Sebastiano Rapisarda, tutti e tre riconfermati, mentre i nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione sono il Cassiere Rosario Ingrassia e l’Economo Mario Spalletta.

Mario Cascio: “È per me un onore poter continuare a guidare la Confraternita. La rinnovata fiducia accordatami dai Confrati mi stimola ancor di più nel continuare il percorso di fede e devozione in onore della Madonna che veneriamo sotto il nome di Maria Santissima di Valverde. Il mio ringraziamento va ai Confrati e al nuovo Consiglio d’Amministrazione.

Quelli che ci siamo lasciati alle spalle sono stati anni impegnativi e lo saranno anche quelli che ci attendono lungo il nostro prossimo cammino. Ad attendere la nostra Confraternita ci saranno importanti appuntamenti che richiedono sin da ora un intenso lavoro che affronteremo con il Consiglio di Amministrazione e con l’intera Confraternita. Penso all’approssimarsi dei riti della Settimana Santa con l‘Ora di Adorazione e le processioni del Mercoledì e Venerdì Santo ma soprattutto ai festeggiamenti in onore della Madonna di Valverde che si celebreranno ad agosto.

Vogliamo inoltre continuare a coltivare la folta presenza di giovani che fanno parte della nostra Confraternita, accoglierne altri ed essere punto di riferimento per tutto l’antico quartiere di Valverde, dove il Cristianesimo in città è nato, e contribuire al suo sviluppo insieme alle realtà associative, culturali, scolastiche ed istituzionali già presenti e a quelle che lo saranno in futuro contribuendo così ad una missione che sia anche sociale”.