Valguarnera – Bilancio: la sindaca Francesca Draià chiede una ulteriore proroga al commissario

La sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, insieme ai vertici comunali, ha richiesto una ulteriore proroga per l’approvazione del Bilancio 2023-2025 e del Conto consuntivo 2022 al commissario ad acta, dopo aver ricevuto due precedenti proroghe e un ultimatum per la presentazione dei documenti entro il 12 febbraio. La richiesta si basa su un riscontrato disavanzo nei residui che non può essere ripianato con norme ordinarie, orientando l’Ente verso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il consigliere di opposizione, Giuseppe Speranza, critica aspramente la situazione, preannunciando un imminente predissesto finanziario a causa di una gestione politica e amministrativa ritenuta inadeguata​.