Calcio – Piazza Armerina trionfa in trasferta: 7-1 contro l’azzurra

una vittoria schiacciante con un poker di Minacapelli e gol memorabili

In una partita che resterà impressa nella memoria dei tifosi, l’Armerina ha dimostrato la sua superiorità sul campo, battendo l’Azzurra con un punteggio di 7-1 in trasferta. Questa vittoria non solo rafforza la posizione della squadra nella classifica, ma segna anche un momento di forma straordinaria per i giocatori.

Il protagonista indiscusso dell’incontro è stato Simone Minacapelli, che con un eccezionale poker di gol ha guidato l’Armerina alla vittoria. Ogni gol di Minacapelli è stato un colpo al cuore della difesa avversaria, mostrando una precisione e una freddezza sotto porta di raro livello.

Non meno importanti sono stati i contributi di altri giocatori chiave: Bascetta con un gol che ha aumentato il vantaggio, e Filetti, che da 30 metri ha lasciato senza parole sia i compagni che gli avversari. Gerbino ha poi messo il sigillo finale su una partita che ha visto l’Armerina dominare in ogni aspetto del gioco.

Con questa vittoria, l’Armerina si pone in classifica ad un punto dal Raddusa. Una situazione che fa ben sperare per il proseguimento del campionato, considerando la forma attuale della squadra e la sinergia mostrata in campo. Il prossimo appuntamento sarà la sfida contro il Gagliano al Sant’Ippolito, un incontro che si preannuncia già carico di aspettative. La squadra, forte della prestazione contro l’Azzurra, guarda con fiducia alla prossima partita, consapevole che ogni vittoria avvicina ulteriormente l’obiettivo stagionale.

La vittoria schiacciante dell’Armerina non è solo un segnale per le rivali, ma anche una dimostrazione di forza e coesione di una squadra che sembra avere tutte le carte in regola per dimostrare di essere una gruppo sportivo che può ambire a traguardi importanti

David Cartarrasa per StartNews