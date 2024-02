Calcio terza categoria: Piazza Armerina in corsa per il podio

La sfida imminente tra Azzurra e Piazza Armerina si profila come un vero e proprio scontro per la supremazia e l’ascesa nella classifica di un campionato che si avvicina al suo epilogo. Con il tempo che scorre veloce e le giornate di gioco che si assottigliano, ogni partita diventa un crocevia fondamentale per le ambizioni di gloria delle squadre in lizza. La trasferta del Piazza Armerina a Calascibetta per affrontare l’Azzurra è più di un semplice match. È l’occasione per lanciare un segnale forte agli avversari diretti e per consolidare una posizione che, fino a pochi mesi fa, sembrava utopistica. La squadra, nata da soli quattro mesi, ha già dimostrato di potersi guadagnare un posto d’onore tra le prime quattro della classifica, infrangendo ogni aspettativa.

Il cammino verso il podio prevede confronti diretti che si annunciano infuocati. Dopo l’Azzurra, il Piazza Armerina si misurerà contro squadre come Gagliano, Raddusa, e Branciforti. Ogni partita rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione del sogno di raggiungere il secondo, se non addirittura il terzo posto in classifica. Il 25 febbraio, lo scontro con il Raddusa si preannuncia come il momento culminante di questa avventura. Una partita che, sulla carta, si presenta difficile ma non impossibile per l’Armerina, desiderosa di dimostrare il proprio valore e di lottare fino all’ultimo pallone per un posto in cima alla classifica.

Con il campionato che si concluderà il 3 marzo, la strategia è chiara: vincere. Vincere per lasciare un’impronta indelebile in questa stagione, vincere per onorare un progetto nato da poco ma già capace di sfidare avversari importanti. La classifica attuale vede il Piazza Armerina in quarta posizione con 16 punti, alle spalle di squadre come Iudica, Sporting Casale, e Raddusa. Ma in questo finale di campionato, tutto è ancora possibile. La battaglia per la vetta è appena iniziata, e la squadra

è pronta a giocarsi tutte le sue carte in questo emozionante rush finale.

David Cartarrasa per StartNews