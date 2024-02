Viabilità. Apre il cantiere sulla Sp 18 Agira – Nicosia.

La strada provinciale n° 18 che collega Agira con Nicosia sarà in buona parte sistemata per un tratto lungo 5 chilometri. Sono stati, infatti, consegnati i lavori alla ditta aggiudicatrice la Tecnogen S.r.l di Mussomeli aggiudicati per un importo contrattuale di 862 mila circa al netto del ribasso d’asta del 37,38 per cento. Presenti per il Libero Consorzio Comunale di Enna, il direttore dei lavori, il geometra Giuseppe Trovato e il responsabile unico del procedimento, il geometra Salvatore Ragonese, oltre che il rappresentante legale della ditta. I lavori sono stati finanziati con decreto interregionale nell’ambito del programma regionale per le strade e scuole 2021.

La manutenzione prevede la sistemazione dei presidi idraulici, il rifacimento delle cunette, l’installazione dei guardrail, della segnaletica orizzontale e verticale e la realizzazione del tappetino stradale. Interventi che miglioreranno non solo la percorribilità per oltre 5 chilometri ma soprattutto la sicurezza per gli automobilisti in transito considerato che è un arteria di collegamento molto trafficata. La ditta, come da accordo contrattuale avrà tempo fino al 30 luglio per completare i lavori. E’ in corso di progettazione, inoltre, con finanziamento già decretato per due milioni di euro, un intervento in altri tre segmenti stradali che richiedono specifiche azioni strutturali. Sarà interessato il territorio di Nissoria nel tratto compreso tra il bivio strada Pergusa e il bivio Gagliano Castelferrato.