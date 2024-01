Ristrutturazione per l’emodinamica dell’ospedale Umberto I: il direttore Jiudica orgoglioso del risultato

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha annunciato un importante aggiornamento riguardante l’Ospedale Umberto I. La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e impiantistica per l’emodinamica dell’ospedale è stata aggiudicata. L’aggiudicataria è la RTI, composta da SIRIMED S.R.L. e PHILIPS S.P.A., per un importo totale di €2.506.042,58 oltre IVA. Questo rappresenta un notevole risparmio rispetto alla base d’asta iniziale di €3.200.000,00 oltre IVA.

Francesco Iudica, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato. “Sono orgoglioso di poter concludere il mio mandato di direttore generale a Enna – dichiara Francesco Iudica – dando corpo a un antico sogno e a un meritato diritto di questa comunità.” Ha inoltre ringraziato Emanuele Cassarà e Sabrina Cillia per il loro impegno nel raggiungimento di questo risultato, oltre a menzionare il prof. Barbanti, un emodinamista di prestigio che ha scelto Enna per i suoi progetti di sviluppo.

Iudica ha anche espresso gratitudine verso Lello Vasco, la d.ssa Maria Concetta Perna del Provveditorato, e il dott. Salvatore Mingrino, per aver condotto i lavori della Commissione giudicatrice con rigore, trasparenza e celerità.

Questo sviluppo è visto come un passo significativo per la sanità ennese, che supera una delle maggiori lacune rispetto all’offerta sanitaria delle altre provincie. Iudica conclude il suo mandato con una nota positiva, sottolineando la collaborazione con le Facoltà di Medicina e guardando con serenità al futuro della comunità ennese.