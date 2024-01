Piazza Armerina – Forza Italia attacca il sindaco Cammarata su bollette dell’acqua e lavoratori reddito minimo

In un comunicato stampa del gruppo consiliare, Forza Italia affronta due tematiche centrali per la comunità di Piazza Armerina: il “caro bollette idriche” e la condizione dei lavoratori dei cantieri di servizio ex reddito minimo. La posizione del gruppo è chiaramente critica nei confronti dell’operato del Sindaco e dell’amministrazione comunale.

Caro Bollette Idriche: Il comunicato inizia con un riferimento alle recenti dichiarazioni del Sindaco sulla problematica delle bollette dell’acqua, ritenute eccessivamente onerose per i cittadini. Viene sottolineata l’azione del Sindaco, che ha richiesto il ritiro delle bollette inviate. Forza Italia evidenzia come questa presa di posizione arrivi in ritardo, ricordando che già il 6 dicembre 2023 avevano sollevato la questione in Consiglio Comunale, insieme ai consiglieri Di Seri, Grancagnolo e Lo Bartolo. Venne messo in evidenza il costo elevato dell’acqua nella provincia di Enna e le difficoltà legate alla morfologia del territorio, citando anche l’intervento del responsabile di Acqua Enna, Franz Bruno.

La Situazione dei Lavoratori dei Cantieri di Servizio: Il comunicato si sposta poi sulla questione dei lavoratori ex reddito minimo, accusando l’amministrazione Cammarata di non aver affrontato concretamente il problema. Si menziona un disegno di legge già presentato dal deputato Lantieri, come una soluzione concreta e già approvata per affrontare la situazione di questi lavoratori nelle province di Enna e Caltanissetta.

Il tono del comunicato è decisamente critico nei confronti dell’amministrazione Cammarata, accusata di tardività nelle azioni e di agire più per fini elettorali che per un reale interesse verso i problemi della comunità. Viene sottolineato l’impegno del gruppo Forza Italia e del deputato Lantieri nel proporre soluzioni concrete, contrastando l’approccio dell’amministrazione attuale.

Forza Italia afferma che l’atto di indirizzo proposto sarà quello di adottare il disegno di legge presentato da Lantieri, con l’obiettivo di porre fine ai problemi citati e di riconoscere l’impegno costante del loro deputato, visto dall’amministrazione attuale, secondo i consiglieri di opposizione, come un nemico piuttosto che come un’opportunità di sviluppo per il territorio.

Questo il comunicato integrale di Forza Italia

COMUNICATO STAMPA del gruppo consiliare Forza Italia.

In queste ultime ore la cronaca cittadina richiama due importanti problematiche che riguardano la nostra comunità: il caro bollette idriche da una parte, e la situazione in cui versano i lavoratori dei cantieri di servizio ex reddito minimo dall’altra.

Andando per ordine, ci sembra corretto partire dalle recenti dichiarazioni del Sindaco, risalenti esattamente a due giorni fa, relative al caro acqua.

Il Sindaco, nella doppia veste di Presidente dell’ATI, ha pensato bene di ammonire Acqua Enna per il rincaro delle bollette, chiedendo altresì, in maniera molto forte, di ritirare le bollette che sono state inviate in questi giorni ai cittadini e, quindi, di annullarle perché, a suo dire, non è possibile che sull’utente gravino queste pesanti fatture che peraltro non permettono la possibilità di potere essere rateizzate in toto, ma semmai l’importo diviso in due soluzioni.

Ad onore del vero sembra quasi che il nostro Sindaco si sia svegliato da un brutto sogno, come se da oggi appartenga solo a lui la possibilità di risolvere la questione.

Non vi è dubbio, non si può disconoscere l’importanza del suo ruolo istituzionale – sindaco di Piazza Armerina e Presidente dell’ATI -, ma è necessario precisare che non tanto tempo fa, in data esattamente 6 dicembre 2023, il gruppo consiliare di Forza Italia – i consiglieri Di Seri, Grancagnolo, Lo Bartolo – presentarono un punto all’ordine del giorno al fine di aprire un dibattito sulla problematica acqua, sul costo dell’acqua e sulla gestione del servizio idrico nella nostra città.

È un dato riconosciuto da tutti che il prezzo dell’acqua nella provincia di Enna sia il più alto in Italia. Sempre in sede consiliare, si parlò anche della gestione dei servizi da parte di Acqua Enna, di come la stessa azienda non inviasse da tempo le bollette con le relative lamentele e perplessità da parte dei cittadini. Perplessità che in seguito si riveleranno reali, perché le bollette sarebbero poi arrivate tutte insieme, rendendo oneroso il pagamento degli importi, troppo esosi per essere pagati in un’unica soluzione.

Nell’occasione di quel Consiglio Comunale partecipò lo stesso responsabile di Acqua Enna, Franz Bruno, il quale spiegò i motivi dell’alto costo a metro cubo dell’acqua. Egli sostenne che i costi avevano a che fare con la morfologia del territorio della provincia di Enna, con il fatto che ci fossero intorno montagne, colline, strade dissestate, centri storici che rendevano difficile poter praticare dei lavori.

Il gruppo Forza Italia avanzò anche delle lamentele circa la rete idrica non pavimentata, con impianti e tubazioni esterne.

A seguito di ciò, si aprì un dibattito sulla questione in cui il Sindaco sostenne, essendo ormai prossimi alla Finanziaria Regionale, che il gruppo di Fratelli d’Italia aveva già predisposto e pronto un emendamento finalizzato all’abbattimento dei costi dell’acqua. Questo emendamento di fatto avrebbe dovuto aiutare la provincia di Enna con una somma destinata dall’Assemblea regionale siciliana, ed in particolare dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia.

Questo intervento da parte della Regione avrebbe dovuto calmierare i prezzi dell’acqua a metro cubo e, quindi, dare un aiuto concreto alle famiglie della provincia di Enna.

La nuova legge finanziaria è stata votata il 9 gennaio, eppure di emendamenti a favore dell’acqua per la provincia di Enna non vi è traccia, così come non risulta che il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia abbia stanziato alcuna somma per Piazza Armerina.

Il gruppo di Forza Italia ha ringraziato l’onorevole Venezia del PD per un contributo a favore della nostra Associazione AIAS; l’onorevole Falcone che ha arrogato un contributo all’Avis (una somma importante da dividere con altre Avis, ma comunque un progetto importante ed ambizioso).

Dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia non è arrivata neppure una somma per Piazza Armerina.

Di contro noi abbiamo ringraziato in lungo e in largo il nostro deputato, l’On. Lantieri che, invece, si è prodigata per far sì che un contributo importante venisse erogato a favore di un intervento nella nostra diocesi, in particolare nella chiesa di Fundrò (stiamo parlando di una somma di €270.000).

Quindi, di fatto, le recenti dichiarazioni del Sindaco appaiono un po’ tardive, fuori luogo e, lasciatelo dire, sembrano veramente anche da campagna elettorale. E qui giungiamo al secondo punto, quello relativo ai lavoratori dei cantieri di servizio,

Il sindaco ha recentemente tenuto una riunione con i lavoratori dell’ex reddito

minimo, e ciò è nella norma perché un sindaco deve incontrare tutti, deve parlare con tutti, ascoltare le esigenze di tutti. In particolare, quello dei lavoratori dei cantieri di servizio è un problema noto, un problema ormai vecchio.

In Conferenza di capigruppo, il Consiglio Comunale voleva affrontare tale problematica. Tuttavia, in quell’occasione giunse notizia che il problema fosse stato già risolto da Sindaco, che non vi era più bisogno di parlare di questa problematica poiché la situazione risultava essere sotto controllo dal Sindaco stesso.

Si è poi saputo, nei giorni a seguire, che per preparare la delibera e tutto il percorso, come ad esempio l’aspetto assicurativo e quant’altro, occorreva nominare un tecnico esterno per istruire tutto l’ITER e la pratica.

In seguito leggiamo che il Sindaco e la giunta avevano deliberato un atto di indirizzo da inviare alla Regione.

A quel punto, il gruppo consiliare di Forza Italia ribadisce la necessità di affrontare le problematiche sociali in modo concreto e collaborativo. In questo caso esiste già un atto d’indirizzo ben definito: il disegno di legge presentato già un anno fa dal nostro deputato Lantieri, che affronta in modo completo il problema dei lavoratori dell’ex reddito minimo nelle province di Enna e Caltanissetta. Addirittura viene citato pure il numero del capitolo dove sono già state individuate le somme per i cantieri di servizio.

L’invito al Consiglio Comunale e al Sindaco, indipendentemente dalle appartenenze politiche, è di adottare questa proposta legislativa, che rappresenta una soluzione concreta e già approvata. Un lavoro svolto dall’On. Lantieri da anni, che ha finalmente portato ad una soluzione sempre più vicina. La Regione è già coinvolta in questa vicenda, ne conosce già tutti i dettagli perché è stata Luisa Lantieri a spendersi in tutti questi anni nei confronti di questa categoria di lavoratori. Non occorre che adesso l’amministrazione Cammarata si interessi di problemi che stanno già risolvendo gli altri. Questo significa buttare fumo negli occhi ad una categoria di lavoratori.

Quindi l’atto di indirizzo proposto dal gruppo Forza Italia sarà quello di fare nostro il disegno di legge presentato dal nostro deputato. Altro non occorre aggiungere. E quando questo disegno di legge si andrà a tramutare in legge effettiva, probabilmente si riuscirà veramente a porre fine a questo annoso problema, grazie all’impegno di tutti.

Occorre dire grazie e riconoscere l’impegno e la presenza costante del nostro deputato Onorevole Lantieri, la quale viene vista da questa amministrazione come nemico, non come opportunità di sviluppo per il territorio. Secondo il Sindaco l’onorevole Lantieri deve essere combattuta, forse perché probabilmente sono altre le finalità e gli obiettivi che che egli vuole, che si è prefissato e vuole raggiungere.

Questa è tutta la verità. E questa è la risposta che i consiglieri comunali di Forza Italia danno all’amministrazione comunale.

​

Gruppo consiliare Forza Italia Piazza Armerina

Di Seri Massimo

Lo Bartolo Luigi