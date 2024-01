Piazza Armerina – L’amministrazione Cammarata mette a segno un importante risultato: presenze turistiche +20%

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina è già al lavoro per pianificare un 2024 che non solo ripeta i risultati in termini di afflusso turistico dello scorso anno, ma, se possibile, li migliori. Ormai i dati della Regione Siciliana, che monitora costantemente gli afflussi turistici nell’isola, cominciano a mostrarsi nella loro naturale obiettività. E sono questi primi dati che mettono in evidenza come lo scorso anno possa essere considerato come un anno di svolta per Piazza Armerina dal punto di vista della promozione e dell’afflusso turistico, con un aumento delle presenze turistiche e dei pernottamenti di oltre il 20%. Un dato, quest’ultimo, che va analizzato sotto molti aspetti.

L’incremento è soprattutto causato, ci dicono i dati regionali, da una destagionalizzazione del turismo. Non esistono più mesi di bassa stagione; esiste una stagione che dura un anno. È questa la politica a cui si è ispirata la Regione Siciliana e a cui il nostro comune si è prontamente adeguato, creando eventi di qualità in grado di svolgere una doppia funzione: attrarre turismo e qualificare il brand legato al nome della nostra città: in pratica, migliorare l’identità e la reputazione del marchio “Piazza Armerina”. Con gli eventi organizzati, si è puntato al miglioramento dell’immagine percepita della città e dei suoi tesori. L’obiettivo era, e rimane, quello di rendere questo brend più riconoscibile e attraente per turisti, investitori e altri gruppi di interesse.

Un secondo spunto di riflessione riguarda la valutazione del numero medio di giornate di pernottamento a Piazza Armerina. Si è passati da dati molto deludenti del periodo prima di Cammarata, causati dalla mancanza di progettualità e da incompetenze specifiche, a un valore che oggi ci racconta come un turista che decide di pernottare a Piazza Armerina trascorra almeno due giorni nella nostra città. Parliamo di circa 50.000 pernottamenti per il 2023, un dato che potrebbe sembrare non entusiasmante se confrontato alle 400/500 mila presenze della Villa Romana del Casale, ma in realtà è un risultato di grande rilevanza se si pensa che il turista che staziona per due notti nella nostra città spende molto più di un visitatore della Villa che paga solo l’ingresso ai reperti archeologici, acquista un caffè o una bevanda e, a volte, un pranzo turistico.

Un’altra riflessione, molto interessante dal punto di vista della gestione delle risorse, arriva dall’analisi dei costi e benefici. Il comune di Piazza Armerina lo scorso anno ha speso circa un milione di euro per la promozione e l’organizzazione di tutti gli eventi del 2023. Ovviamente senza attingere alla casse comunali ma utilizzando finanziamenti ad hoc. Questa somma ha prodotto circa 50.000 pernottamenti e 25.000 presenze, per un complessivo di spesa, in base ai dati statistici sulle spese medie di un turista in Italia (80 euro)(*), che ha generato un giro d’affari di circa 4.000.000 di euro. Ogni euro speso ne ha prodotti quattro. Non stiamo ovviamente calcolando l’indotto che porterebbe il rapporto molto più in alto. Per spiegarlo in termini comprensibili: il denaro mette in moto altro denaro. Alla fine non hanno guadagnato solo gli albergatori e i ristoratori, ma tutte quelle centinaia di attività che a cascata si attivano intorno al turismo e che aggiungono valore a valore.

Non è certo un’analisi condotta con tutti i crismi della scienza, la si potrà tarare meglio quando verranno pubblicati tutti i dati, ma sviluppa un quadro molto chiaro di quello che l’amministrazione Cammarata ha perseguito e ottenuto. Adesso ci sono altre sfide da affrontare e ci sono da correggere alcuni errori, ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni

Nicola Lo Iacono

(*) indagine sui turisti in italia nel 2018 – Isnart