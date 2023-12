Enna: nuovo ambulatorio per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna inaugura un nuovo Ambulatorio dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), inserendosi nella rete regionale ambulatoriale siciliana. Questo progetto è parte delle iniziative dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in linea con le “Linee di intervento sui disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione” del Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025.

Il nuovo ambulatorio è situato all’interno dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) del Dipartimento di Salute Mentale, guidato dal Direttore e psichiatra Giuseppe Cuccì. La responsabile dell’unità, a partire da ottobre 2023, è la Dott.ssa Ida Bonanno, con specializzazioni in Psichiatria e Endocrinologia e un master biennale in trattamenti dei disturbi alimentari.

Il progetto vede la collaborazione della Dott.ssa Luigia Savarese, Psicologa Psicoterapeuta e specialista in DCA, che ha conseguito un Master Universitario specifico in questo campo. L’obiettivo del progetto, come sottolineato dal Direttore del DSM, è quello di mettere il cittadino al centro dell’attenzione, offrendo un percorso di cura personalizzato e integrato, che va dall’individuazione precoce dei disturbi alimentari negli adolescenti e adulti, fino alla loro completa gestione.

Per raggiungere tale scopo, l’ambulatorio lavorerà in stretta sinergia con medici di medicina generale, pediatri, pronto soccorso, scuole e associazioni sportive. Ciò consentirà di creare un network di supporto efficace e capillare, mirato a promuovere la salute e prevenire i disturbi alimentari in diversi contesti della vita quotidiana.

Il nuovo ambulatorio è situato in Viale Diaz 49, Enna, al 1° piano. Per prendere appuntamenti o richiedere informazioni, è possibile contattare i numeri 0935 520438, 0935 520497 o il cellulare 3312661556. I giorni di ricevimento sono lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e giovedì per l’intera giornata dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un approccio più completo e sensibile nei confronti dei disturbi alimentari in Sicilia.

