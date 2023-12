Meteo Piazza Armerina (4-7 dic) – Inizio di settimana incerto

L’Italia sperimenta in questo inizio settimana un clima invernale con freddo e maltempo in molte regioni, con neve al Nord e condizioni più miti ma comunque variabili al Sud.

Le previsioni meteo per Piazza Armerina per l’inizio di questa settimana indicano un cielo prevalentemente nuvoloso, accompagnato da occasionali piogge martedì 5 Dicembre. Si prevede un calo delle temperature, con minime attorno ai +3°C durante la notte. Durante le ore centrali della giornata, le massime oscilleranno tra i +10°C e i +13°C. Si attende inoltre una ventilazione generalmente debole, che potrebbe intensificarsi a tratti.

Lunedi 4 Dicembre

🌤️ prevalentemente soleggiato.

🌡️Max :+13°C / Min : +5°C°

Martedì 5 Dicembre

🌧️ il cielo si presenterà coperto con episodi piovosi.

🌡️Max : +11°C / Min: +6°C

Mercoledì 6 Dicembre

☁️ il cielo si presenterà coperto, non escludo qualche debole pioggia.

🌡️Max: +12°C / Min : +4°C.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato