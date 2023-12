Piazza Armerina – I consiglieri di Forza Italia chiedono un sopralluogo urgente per la scuola Giovanni Falcone

Una richiesta urgente è stata inoltrata al Sindaco del Comune di Piazza Armerina, Avv. Antonino Cammarata, all’Assessore ai Lavori Pubblici, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. Mario Duminuc, e alla III Commissione Consiliare Lavori Pubblici, riguardante la mssa in sicurezza dell’edificio scolastico “Falcone”.

I consiglieri comunali di Forza Italia – Di Seri Massimo, Lo Bartolo Luigi, e Grancagnolo Cateno – hanno sollecitato un intervento immediato dopo l’ultima operazione dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Piazza Armerina. L’intervento ha riguardato il consolidamento del cornicione e la rimozione di parti pericolanti del prospetto.

La richiesta evidenzia la necessità di un sopralluogo da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico per accertare l’agibilità dell’edificio. Si sottolinea l’importanza del plesso scolastico, che ospita un numero significativo di studenti, insegnanti e personale. La sicurezza di queste persone è di primaria importanza.

I consiglieri comunali si aspettano una risposta rapida e un’azione tempestiva per garantire la sicurezza e l’integrità strutturale dell’edificio, essenziale per la comunità scolastica di Piazza Armerina. La situazione richiede attenzione immediata per prevenire potenziali rischi per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

(nella foto Cateno Grancagnolo)

