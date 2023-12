L’Adozione dell’orologio di Palazzo di Città da parte dell’AVIS: un simbolo del dono e della collaborazione volontaria

L’Avis Comunale di Piazza Armerina, intitolata alla dott.ssa Laura La Malfa, ha il piacere di annunciare un evento significativo che si terrà Domenica 3 Dicembre alle ore 18.00 in Piazza Garibaldi. Questa celebrazione segna il primo risultato di un lungo e dedicato lavoro di cura e tutela della città: l’adozione dell’Orologio di Palazzo di Città, che diventerà l’emblema del gesto del “Dono”, in omaggio ai soci donatori dell’associazione.

Questo progetto non solo riflette l’impegno dell’associazione nella promozione di una cittadinanza attiva, ma incarna anche lo spirito di volontariato che rende l’Avis Comunale un gruppo così speciale. È un simbolo tangibile dell’importanza della collaborazione volontaria e della valorizzazione del patrimonio locale.

Un ringraziamento speciale va al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, e in particolare al suo comandante, l’ing. Francesco Pascuzzi, per aver collaborato all’iniziativa. La loro partecipazione assicura una sinergia unica che renderà l’evento ancora più magico, con la promessa di una lieta sorpresa.

L’evento si inserisce nel quadro più ampio dei festeggiamenti di Santa Barbara, aggiungendo un ulteriore strato di significato alla giornata. L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano unirsi alla celebrazione di questo importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio e nella promozione dell’azione volontaria.

In conclusione, l’Avis Comunale di Piazza Armerina esprime la sua gratitudine ai donatori per il loro costante impegno sia verso l’associazione sia verso la comunità. Il loro sostegno è fondamentale per continuare queste importanti iniziative e per mantenere viva la cultura del dono e del volontariato nella nostra società.

