Cerami trionfa nel campionato di terza categoria, Piazza Armerina in fondo della classifica

La terza giornata del campionato di terza categoria si è conclusa con una vittoria decisiva per il Cerami, che ha sconfitto i biancorossi 3-0 allo stadio Zuccaleo. Fin dall’inizio della partita, il Cerami ha imposto la sua superiorità, mettendo sotto pressione i biancorossi che hanno peccato in precisione e non sono riusciti a trovare la via del gol. Questa sconfitta segna la seconda battuta d’arresto stagionale per l’Armerina, che ora si trova all’ultimo posto in classifica con un solo punto. La prossima sfida per l’Armerina sarà in casa contro l’Azzurra, una partita che si preannuncia cruciale per risollevare le sorti della squadra.

In altre partite della terza giornata, abbiamo visto risultati misti. Lo Sporting Casale ha battuto l’Iudica 2-1 in una partita combattuta. Nel frattempo, l‘Azzurra ha subito una pesante sconfitta per 0-5 contro il Raddusa, mostrando evidenti lacune nella propria formazione. Il Gagliano e il Branciforti hanno invece pareggiato 1-1, in una partita equilibrata. Il risultato del Cerami contro Piazza Armerina, con un netto 3-0, dimostra la forza e la determinazione della squadra, che si sta affermando come una delle contendenti principali per la vittoria finale del campionato. La prossima giornata di campionato sarà fondamentale per tutte le squadre, soprattutto per l’Armerina che cerca di risalire la classifica e riscattarsi di fronte ai propri tifosi al sant’Ippolito.

David Cartarrasa per StartNews

