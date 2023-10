Piazza Armerina – Servizio di accompagnamento nei cimiteri per persone a ridotta mobilità

Quest’anno a Piazza Armerina la visita ai cimiteri in occasione delle commemorazioni dei defunti sarà più accessibile per tutti. Grazie a un accordo tra l’Amministrazione comunale e diverse associazioni di volontariato locali, sarà infatti possibile per le persone a ridotta mobilità usufruire di un servizio di accompagnamento. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo verso l‘inclusione e la sensibilità sociale, permettendo a chi ha difficoltà a deambulare di rendere omaggio ai propri cari senza ostacoli.

All’ingresso dei cimiteri comunali, i volontari saranno pronti ad assistere chiunque ne abbia bisogno, garantendo un supporto fondamentale per le persone con limitazioni fisiche. L’obiettivo è rendere la visita cimiteriale un’esperienza serena e dignitosa per tutti, indipendentemente dalle condizioni di salute.

L’assessore ai servizi cimiteriali, Epifanio Di Salvo, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Voglio ringraziare innanzitutto i volontari che hanno dimostrato, come sempre, grande sensibilità. Una sensibilità che ci permette di realizzare un servizio di cui sono molto orgoglioso e che è fondamentale per i nostri concittadini meno fortunati”.

Questo servizio rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche un segnale forte di una comunità che si prende cura dei propri membri più vulnerabili. È un esempio di come la solidarietà e l’empatia possano fare la differenza nella vita delle persone, specialmente in occasioni così cariche di significato emotivo.

