La Orlando Pallamano Haenna affronta il San Lazzaro in trasferta: una sfida tra attacco e difesa

La Orlando Pallamano Haenna si prepara per una sfida impegnativa in trasferta contro il San Lazzaro, una delle squadre più forti del campionato di pallamano. La partita è prevista per sabato 21 ottobre sul campo dei bolognesi, una squadra che finora ha dimostrato grande solidità.

Il San Lazzaro, guidato dal presidente e leggenda della pallamano italiana Antonio Jelic, è attualmente imbattuto con 7 punti in classifica. La squadra ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate, posizionandosi a un solo punto di distanza dal Camerano, l’unica squadra con punteggio pieno. Con 118 reti segnate e solo 97 subite, vantano la seconda migliore difesa del torneo. Riccardo Stabellini e Luca Cimatti sono i migliori marcatori del San Lazzaro con rispettivamente 26 e 23 reti. Dall’altra parte, la Orlando Pallamano Haenna ha segnato 114 reti in quattro partite, con Cristian Guggino e Giovanni Rosso entrambi a quota 21, seguiti da Andrea Mazzone, la giovane promessa, con 17 reti.

La situazione della Orlando Pallamano Haenna

Dopo una vittoria sofferta contro il Chiaravalle, la squadra ennese è riuscita a uscire dalla zona calda della classifica. Tuttavia, con 118 reti subite, la squadra dovrà lavorare sodo sulla fase difensiva per affrontare il San Lazzaro. La partita rappresenta una sfida cruciale per entrambe le squadre e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Pallamanotv. Il tecnico ennese Mario Gulino ha preparato accuratamente i suoi ragazzi, e ci si aspetta una prestazione di alto livello da entrambe le parti. La sfida tra la Orlando Pallamano Haenna e il San Lazzaro promette di essere un incontro avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di dimostrare il loro valore sia in attacco che in difesa.