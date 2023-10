Corso di formazione “Scuola che Promuove Salute” a Enna: un passo avanti verso un futuro sano

Il Dipartimento Materno-Infantile dell’ASP di Enna ha recentemente concluso un corso di formazione rivolto agli insegnanti referenti delle scuole aderenti al programma “Scuola che Promuove Salute”. L’evento, svoltosi in due giornate, ha avuto luogo presso diversi istituti alberghieri della provincia e ha visto la partecipazione di numerosi esperti nel campo della salute e dell’educazione. Il corso è stato organizzato in collaborazione con il Servizio Materno Infantile dell’ASP, diretto dalla Dott.ssa Loredana Disimone, e dal Dirigente Scolastico Grazia Lo Presti. L’obiettivo principale era fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per la progettazione di percorsi educativi incentrati sulla promozione della salute e sul benessere dei futuri cittadini.

Durante il corso, la Dott.ssa Maria Luisa Anzaldi ha illustrato la Rete SHE, un’iniziativa che collega istituzioni scolastiche e sanitarie per un’azione sinergica in materia di educazione sanitaria. Questo programma permette di pianificare un percorso congiunto tra “Scuola” e “Salute”, includendo la promozione della salute e la cultura della sicurezza all’interno del sistema educativo. Un altro momento significativo è stato la presentazione del “Modello della Dieta Mediterranea” da parte del Dott. Rosario Colianni. Questo modello è stato riconosciuto come un importante strumento di prevenzione contro malattie legate a cattive abitudini alimentari e rappresenta un esempio di stile di vita sano da adottare.

L’evento si è concluso con un focus sull’importanza del sale iodato, presentato da Rina Catania, collaboratore professionale sanitario dell’UO Medicina Scolastica. L’uso di sale iodato è stato enfatizzato come un piccolo ma significativo passo verso una migliore salute. La partecipazione attiva dei docenti e degli studenti degli istituti alberghieri ha contribuito al successo dell’iniziativa, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi del programma “Scuola che Promuove Salute”.

L’attenzione ora si sposta verso la prossima tappa: la siglatura di un accordo di rete tra le scuole e le istituzioni sanitarie della provincia di Enna, per rendere ancora più efficace questa importante iniziativa.