Il problema dei colombi a Piazza Armerina: un disagio che preoccupa i cittadini

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/28289194_1697787194.mp3

Il centro storico di Piazza Armerina è diventato negli ultimi tempi un vero e proprio rifugio per i colombi. Questi volatili, sebbene possano sembrare innocui, stanno creando non pochi disagi alla popolazione. Il loro guano imbratta strade, piazze e monumenti storici, suscitando l’indignazione dei cittadini a cui non resta che inviare foto e segnalazioni alle autorità locali e alla redazione del nostro blog. Le immagini sono eloquenti: strade sporche, monumenti imbrattati e una sensazione generale di degrado che rischia di compromettere l’immagine della città.

Possibili soluzioni al problema

Tra le soluzioni proposte, alcune sembrano più fattibili di altre. Una delle più usate è l’installazione di dissuasori sui monumenti e sui tetti delle case, in modo da impedire ai colombi di atterrare. Altre idee includono l’uso di mancime in grado di impedire la schiusa delle uova evitando così la prolificazione dei volatili. Importanti anche le campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per scoraggiare chi nutre più o meno volontariamente questi animali.

In attesa di ulteriori sviluppi, i cittadini di Piazza Armerina sperano che si trovi al più presto una soluzione efficace per risolvere questo annoso problema che sta compromettendo la vivibilità del centro storico che ricordiamo è uno dei volani della nostra economia turistica.

(La foto ci è stata hentilmente inviata da un nostro lettore e si riferisce a Vico Cattedrale nei pressi del duomo di Piazza Armerina.)