Psicologo delle Cure Primarie: la legge passa all’Ars, una svolta per la Sicilia

L’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) ha recentemente approvato una legge rivoluzionaria riguardante la “Istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie”. Questa legge rappresenta un passo avanti significativo nel campo della salute mentale e dell’assistenza psicologica in Sicilia.

Il Presidente della VI Commissione Salute, onorevole Giuseppe Laccoto, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione della legge. “Finalmente abbiamo tagliato il traguardo di un percorso lungo, ma che è stato condiviso da tutte le forze politiche,” ha dichiarato Laccoto. “Ringrazio tutti i colleghi della Commissione e i funzionari per la collaborazione nella stesura di un testo coordinato, sintesi dei diversi ddl presentati.”

La legge è stata accolta positivamente anche dalla Commissione Bilancio e dall’Assessore Regionale Volo, che hanno supportato la proposta di integrare i fondi per dare forza a questo servizio essenziale. La Sicilia diventa così la prima e unica Regione d’Italia a garantire la presenza di due psicologi a livello territoriale ogni 50mila abitanti a partire dall’1 gennaio 2024.

Importanza e Impatto

La legge è stata definita come una “legge di civiltà” da Laccoto, sottolineando l’importanza di fornire supporto psicologico alla comunità. Questo provvedimento è stato fortemente voluto in risposta alla crescente domanda di assistenza e supporto psicologico da parte dei cittadini.

La legge rappresenta un modello per altre regioni italiane e potrebbe avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sul benessere psicologico della popolazione. Essa introduce un nuovo livello di assistenza sanitaria, rendendo la psicologia una parte integrante delle cure primarie.

L’approvazione di questa legge è un segno positivo per la salute mentale in Sicilia e potrebbe segnare l’inizio di un cambiamento significativo nel modo in cui l’assistenza psicologica è percepita e fornita in Italia. Con questa legge, la Sicilia si pone all’avanguardia nel fornire servizi psicologici accessibili e di alta qualità ai suoi cittadini.