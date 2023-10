Un weekend di festività in Sicilia: tra gastronomia e tradizioni locali. A Valguarnera la sagra dello zafferano

Il weekend del 7 e 8 ottobre 2023 si preannuncia come un’occasione imperdibile per scoprire la Sicilia attraverso le sue feste e sagre. Tra gli eventi più attesi, spiccano l’Ottobrata a Zafferana Etnea, la Sagra della mostarda e del ficodindia a Militello Val di Catania e la Festa del Castagno a Trecastagni.

Ottobrata a Zafferana Etnea

Zafferana Etnea, situata sulle pendici dell’Etna, diventa in ottobre la patria della gastronomia siciliana con l’Ottobrata zafferanese. Dopo l’apertura con la Sagra dell’uva, il 8 ottobre sarà dedicato alla Sagra del miele. Nei fine settimana successivi, saranno in programma eventi dedicati alle mele dell’Etna, ai funghi e alle castagne.

Sagra della mostarda e del ficodindia

A Militello Val di Catania, dal 6 all’8 ottobre, si svolge la Sagra della mostarda e del ficodindia. L’evento offre la possibilità di gustare la mostarda calda servita in formelle di terracotta e di fichidindia, accompagnati da mostre, visite guidate e musica.

Festa del Castagno a Trecastagni

Come già noto, la Festa del Castagno a Trecastagni è un altro evento da non perdere. Oltre alla degustazione di prodotti tipici, la festa offre mercatini e intrattenimento per tutti i gusti.

Sagra dello Zafferano a Valguarnera

Pubblichiamo qui sotto il programma della sagra