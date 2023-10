L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna all’Icaro’23: Educazione e Sicurezza Stradale

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha partecipato attivamente all’evento Icaro’23, tenutosi dal 29 settembre al 2 ottobre 2023 presso l’Autodromo di Pergusa. L’iniziativa ha visto la collaborazione di diverse unità operative, che hanno allestito stand e fornito materiali didattici e informativi.

Percorsi Ebbrezza: un’esperienza pratica

Tra le attività più significative, spiccano i cinque Percorsi Ebbrezza rivolti agli studenti di varie età e provenienti da diverse città. Questi percorsi hanno permesso ai giovani di sperimentare gli effetti dell’alcol sulla guida attraverso l’uso di occhiali “alcolvista”. Gli occhiali “Alcolvista” sono uno strumento didattico utilizzato in programmi educativi e di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Essi sono progettati per simulare gli effetti visivi e cognitivi dell’ebbrezza alcolica, offrendo un’esperienza pratica e immediata dei rischi associati alla guida in stato di alterazione. Gli occhiali “Alcolvista” sono dotati di lenti speciali che alterano la percezione visiva, riducendo la capacità di messa a fuoco, alterando la percezione dei colori e distorcendo le immagini. Questo simula gli effetti dell’alcol sul sistema nervoso centrale e, di conseguenza, sulla capacità di guidare in modo sicuro.

Interventi Multidisciplinari

I professionisti dell’UOC Dipendenze Patologiche hanno affrontato vari aspetti legati all’abuso di sostanze e alla guida, fornendo spunti legali, farmacologici e psicologici. Gli interventi sono stati molto apprezzati dai numerosi studenti presenti.

Un messaggio forte sulla sicurezza stradale

Durante l’evento è stato sottolineato l’importanza di un approccio integrato e trasversale alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e promuovere una cultura della sicurezza basata su una corretta percezione del rischio.

Nella foto l’equipe dell’Asp che ha partecipato all’evento