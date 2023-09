Il primo asilo nido inter-aziendale di Enna: una sinergia tra Università Kore e Azienda sanitaria provinciale

Un accordo storico è stato siglato tra l’Università Kore e l’Azienda sanitaria provinciale (ASP) per la realizzazione del primo asilo nido inter-aziendale ad Enna. L’infrastruttura sarà collocata in un edificio da tempo incompleto e in disuso, situato nell’area dell’ ospedale Umberto I. L’ASP ha ceduto l’immobile in comodato oneroso alla Kore per un periodo di 29 anni.

L’asilo nido sarà un servizio rivolto sia ai bambini dei dipendenti dell’ospedale che a quelli del personale e degli studenti dell’ateneo. Un dettaglio non trascurabile è che l’asilo potrà contare sulla consulenza dei professori di scienze della formazione e di psicologia dell’università.

Ma non è tutto. L’Università Kore ha in programma anche la realizzazione della sede del corso di laurea in Infermieristica e delle aule per il ciclo finale del corso di laurea in Medicina e chirurgia. Quest’ultimo è particolarmente importante per le attività di tirocinio valutativo, necessarie per l’abilitazione dei futuri medici.

La valorizzazione del complesso ospedaliero dell’Umberto I è un percorso condiviso tra l’azienda e l’ateneo. Entrambe le istituzioni hanno espresso grande soddisfazione per questa intesa operativa, che si aggiunge agli accordi già esistenti per la clinicizzazione di diverse specialità e unità operative sanitarie.

Al termine del periodo di comodato, tutte le strutture realizzate passeranno al patrimonio dell’Azienda ospedaliera di Enna. Francesco Iudica, direttore generale dell’ASP di Enna, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come questo progetto coroni un periodo di produttività particolarmente significativo per l’azienda ennese.