Oggi, 7 settembre, il primo incontro di formazione per l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione dei cittadini stranieri

Si terrà oggi 7 settembre, il primo incontro di formazione, organizzato dal CPIA Cl-En, rivolto ai docenti del CPIA e degli istituti comprensivi, ai centri di accoglienza di Caltanissetta ed Enna, ai poli sociali integrati per stranieri, alle associazioni e alle cooperative coinvolte nel sistema SAI, ai dirigenti scolastici degli istituti superiori. Questo primo incontro di formazione si svolgerà presso il plesso “Capuana” di Caltanissetta a partire dalle ore 9.30.

“La necessità di questi incontri – sottolinea il dirigente scolastico CPIA Cl-En, il prof. Giovanni Bevilacqua – nasce per dare forza alla Rete Territoriale di Servizio e favorire la collaborazione tra tutti i soggetti interessati all’attuazione del processo di accoglienza, integrazione e inclusione di cittadini di Paesi terzi”.

Il CPIA Cl-En ha già sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa finalizzato alla costituzione di una rete per l’integrazione e l’inclusione di cittadini di Paesi terzi per le province di Caltanissetta e di Enna e, tenuto conto delle interlocuzioni con Docenti e Dirigenti di Istituti scolastici che accolgono studenti e studentesse non italiani/e, è stato concordato di consentire la partecipazione anche a docenti interessati.

“Il primo incontro – conclude Bevilacqua – sarà di carattere generale, riguarderà sia l’organizzazione dell’istruzione degli adulti che del curricolo per l’insegnamento della lingua italiana. Nel corso dell’incontro verranno rilevati i bisogni formativi utili per organizzare eventuali percorsi di formazione mirati soprattutto a metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri”.