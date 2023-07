Il comune di Enna per la sicurezza dei cittadini anziani

“Garantire la tutela dei cittadini più anziani, promuovendo inoltre l’attivazione di una rete tra soggetti pubblici e del privato sociale che si occupano trasversalmente della popolazione anziana”. Con questo obiettivo il Comune di Enna ha partecipato al bando emesso dal Ministero dell’Interno finalizzato all’ottenimento di un finanziamento, per il tramite della Prefettura di Enna, pari a quindicimila euro. A darne notizia l’Assessore con delega alle politiche sociali del Comune di Enna, Francesco Di Venti, che aggiunge: “tra gli obbiettivi del finanziamento figura il potenziamento dell’informazione e la formazione dei cittadini anziani per la prevenzione ed il contrasto alle truffe tentate direttamente presso l’abitazione, telefonicamente e via web oltre che per strada”.

Altri obiettivi sono il potenziamento della formazione degli operatori delle forze dell’Ordine e degli operatori pubblici dei servizi sociali sui temi della prevenzione delle truffe, raggiri e reati, nonché la promozione di interventi e servizi al fine di favorire l’invecchiamento attivo e la prevenzione della cronicizzazione delle malattie legate all’invecchiamento.

“Queste sono le azioni che si attueranno nell’ambito del progetto – conclude l’Assessore Di Venti – che avrà la durata di un anno, in collaborazione con la Prefettura di Enna e noi siamo sempre ben contenti di poter fare rete per migliorare i servizi e la sicurezza dei nostri cittadini”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Maurizio Dipietro che sottolinea come “ancora una volta il Comune di Enna dimostra la propria capacità di dialogo con le istituzioni del territorio per garantire servizi e sicurezza alla popolazione, soprattutto a quella parte più indifesa”.