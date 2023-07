Avis Enna: giornata di promozione alla donazione e alla tutela della salute in piazza Umberto I

Si terrà sabato 1 luglio, in piazza Umberto I, la nona edizione della manifestazione “Fai il pieno di salute. Donare é benessere” organizzata dall’Avis comunale di Enna.

Una giornata, realizzata grazie al Patrocinio del Comune di Enna, dell’Asp di Enna e del CSVE, che vedrà le associazioni di volontariato del territorio promuovere un corretto stile di vita, la donazione del sangue e del midollo osseo.

Durante la mattinata sarà possibile effettuare le predonazioni e le donazioni di sangue(dai 18 ai 65 anni) , le tipizzazioni per diventare potenziali donatori di midollo osseo(dai 18 ai 35 anni) e vari screening gratuiti aperti a tutta la cittadinanza ennese. Nel pomeriggio sono previste diverse attività, anche per i più piccini.

“Tornare in piazza e fare promozione tra le gente- dichiara la Presidente dell’Avis comunale di Enna Maria Elena Spalletta – é molto importante soprattutto in vista dei mesi più critici per le donazioni di sangue che purtroppo subiscono un calo. Inoltre – continua la Presidente – é un’occasione per fare rete con le altre Associazioni e promuovere il volontariato e l’altruismo”.

L’emergenza sangue non va in vacanza, per questo é fondamentale recarsi a donare e non fermare la macchina della solidarietà.