Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Visitazione Enna 2023

Oggi 29 Giugno 2023, prendono il via i festeggiamenti in onore della Patrona del popolo ennese Maria SS. della Visitazione.

Alle ore 18:30 dalla Chiesa di S. Pietro, partirà la processione con le chiavi che apriranno la cappella della Madonna.

Alle ore 19:00 presso il Duomo di Enna, vi sarà la Solenne apertura del Simulacro della Madonna, con la traslazione dalla Cappella dei marmi all’Altare Maggiore e la S. Messa.

Giorno 30 Giugno, dopo la messa delle ore 19:00, ci sarà una veglia con la consacrazione dei bambini a Maria.

I festeggiamenti continuano giorno 1 Luglio con i Primi Vespri alle ore 20:00 e culmineranno Domenica 2 Luglio, con le celebrazioni eucaristiche durante la mattinata, alle 06:30, 08:00, 09:00, 10:30 e 12:00.

Nel pomeriggio alle 19:00, solenne processione di Maria SS. della Visitazione sulla Nave d’Oro.

Sarà preceduta dai Simulacri di S. Michele Arcangelo e di S. Giuseppe e dalle rappresentanze delle Confraternite ennesi. Parteciperanno il Rev. Clero, le Autorità Civili e Militari e i Rettori delle Confraternite ennesi.

La Processione attraverserà: via Roma, via Mercato e via Montesalvo.

Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire le celebrazioni e la processione, sulla pagina Facebook di PicaFoto, Tele Enna e sul sito web www.confraternitavisitazionenna.it