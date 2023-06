Una cometa con l’acqua nel cuore: la scoperta sensazionale del telescopio Webb

Il telescopio spaziale James Webb, lanciato il 25 dicembre 2021, ha fatto una scoperta sensazionale: ha rilevato tracce di vapore acqueo su una rara cometa che orbita nella fascia principale degli asteroidi, tra Marte e Giove. Si tratta di una svolta scientifica importante per gli scienziati che studiano le origini dell’acqua nel Sistema Solare e la possibilità di vita su altri pianeti.

La cometa in questione si chiama 238P/Read ed è stata osservata dallo strumento NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) di Webb, che ha potuto analizzare la sua atmosfera e il suo spettro. La presenza di acqua su questa cometa dimostra che l’acqua del sistema solare primordiale può essere conservata come ghiaccio in quella regione, dove si pensava fosse troppo calda per sopravvivere.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature e ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica. “Il nostro mondo inzuppato d’acqua, brulicante di vita e unico nell’universo per quanto ne sappiamo, è qualcosa di misterioso – non siamo sicuri di come tutta quest’acqua sia arrivata qui”, ha dichiarato Stephanie Milam, Webb Deputy Project Scientist for Planetary Science e coautrice dello studio. “Comprendere la storia della distribuzione dell’acqua nel Sistema Solare ci aiuterà a comprendere altri sistemi planetari e se potrebbero essere sulla buona strada per ospitare un pianeta simile alla Terra”.

Il telescopio Webb è il frutto di una collaborazione internazionale tra la NASA, l’ESA e la CSA ed è il più potente telescopio spaziale mai costruito. Ha lo scopo di esplorare l’universo a raggi infrarossi e di studiare i fenomeni più misteriosi e affascinanti, come la formazione delle stelle e dei pianeti, le galassie primordiali e le atmosfere degli esopianeti.